Более 10 человек задержали в Москве на несанкционированной акции из-за событий на Украине

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали на Новом Арбате в Москве не менее 10 человек на несанкционированной акции, связанной с событиями на Украине. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В воскресенье несколько сотен человек устроили несанкционированное шествие по центру Москвы в знак протеста против происходящего на Украине. Акция пресекается полицейскими. В центр Москвы стянуто много сил полиции и Росгвардии со специальной техникой.

Это не первая подобная акция в центре Москвы. В минувший четверг на Пушкинской площади в центре столицы прошла аналогичная несогласованная акция против специальной военной операции российских военных на Украине. По данным столичного ГУ МВД, за нарушение общественного порядка 600 человек были доставлены в территориальные отделы полиции. Ранее МВД, СК и прокуратура Москвы предупредили об ответственности за участие в несогласованных массовых акциях.