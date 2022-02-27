ЕС запретит Russia Today и Sputnik в странах союза

БРЮССЕЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Евросоюз запретит вещание телеканала Russia Today и работу агентства Sputnik в странах-членах. Об этом заявила в воскресенье на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы запретим в ЕС кремлевскую медиамашину - принадлежащие государству Russia Today и Sputnik, а также их дочерние компании", - сказала она. "Мы разрабатываем инструменты, чтобы пресечь распространение токсичной и вредоносной дезинформацию в Европе", - утверждала она.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.

Западные страны в ответ на это ввели санкции - как персональные, так и секторальные, в том числе касающиеся госдолга и банковского сектора РФ.