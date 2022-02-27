ЕС ожидает более 7 млн беженцев с Украины

БРЮССЕЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Число беженцев с Украины может составить более 7 млн человек. Об этом в воскресенье на пресс-конференции в Брюсселе заявил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

"В настоящее время число перемещенных украинцев ожидается на уровне более 7 млн человек", - отметил он.

Еврокомиссар добавил, что если текущая ситуация будет сохраняться, то им понадобится срочная гуманитарная поддержка. Он пояснил, что Еврокомиссия (ЕК) уже привлекла значительный объем средств для помощи беженцам. "Комиссия уже мобилизовала €90 млн на гуманитарную помощь", - сказал Ленарчич.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.