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Умер радиоведущий Виктор Татарский

Ему было 82 года
Виктор Татарский Антон Тушин/ТАСС
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Виктор Татарский
© Антон Тушин/ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Радиоведущий, народный артист РФ Виктор Татарский умер в возрасте 82 лет. Об этом в воскресенье сообщается в телеграм-канале радиостанции "Радио России".

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"Умер Виктор Татарский. С 1967 года Виктор Витальевич был бессменным ведущим программы "Встреча с песней". Настоящий символ отечественного радиовещания. Человек, без которого трудно представить "Радио России", - говорится в сообщении.

В нем указывается, что Татарский работал на радиостанции до последнего дня.

Союз журналистов России (СЖР) выразил соболезнования в связи со смертью радиоведущего. "Союз журналистов России выражает самые глубокие соболезнования семье, близким и коллегам Татарского", - сказал ТАСС глава СЖР Владимир Соловьев.

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