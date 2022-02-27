Умер радиоведущий Виктор Татарский

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Радиоведущий, народный артист РФ Виктор Татарский умер в возрасте 82 лет. Об этом в воскресенье сообщается в телеграм-канале радиостанции "Радио России".

"Умер Виктор Татарский. С 1967 года Виктор Витальевич был бессменным ведущим программы "Встреча с песней". Настоящий символ отечественного радиовещания. Человек, без которого трудно представить "Радио России", - говорится в сообщении.

В нем указывается, что Татарский работал на радиостанции до последнего дня.

Союз журналистов России (СЖР) выразил соболезнования в связи со смертью радиоведущего. "Союз журналистов России выражает самые глубокие соболезнования семье, близким и коллегам Татарского", - сказал ТАСС глава СЖР Владимир Соловьев.