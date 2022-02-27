Темпы распространения коронавируса в мире с начала февраля снизились вдвое

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Заболеваемость ковидом в мире продолжает снижение - на этой неделе на планете подтвердили около 11,7 млн заражений, что вдвое ниже показателей начала месяца, следует из подсчетов ТАСС.
Темпы распространения инфекции стремительно снижаются практически повсеместно, за исключением ряда азиатских и европейских стран. ТАСС собрал ключевую статистику пандемии за неделю.
Где больше всего болеют
На первое место по числу выявляемых случаев заражения поднялась Германия, где за семь дней выявили больше миллиона инфицированных. Приблизительно на этом уровне заболеваемость там держится уже третью неделю.
Россия опустилась на второе место - за минувшие семь дней там выявили более 920 тыс. случаев заражения, что на четверть меньше, чем за предыдущие семь дней. За последние сутки в стране впервые с 29 января зарегистрировали менее 120 тыс. заразившихся.
В Бразилии за семь дней подтвердили около 520 тыс. случаев, это на 150 тыс. меньше, чем неделей ранее. В США, которые остаются на четвертом месте по числу выявляемых в сутки случаев, заболеваемость снизилась до уровня конца ноября прошлого года.
Пятерку стран с самыми быстрыми темпами распространения инфекции теперь замыкает Турция, где за неделю выявили около 480 тыс. заболевших.
Стабильное снижение
В Европе заболеваемость быстро падает: во Франции она снизилась на треть, в Великобритании - на четверть, до уровня прошлого сентября. В Испании и Италии темпы распространения инфекции опустились до показателей середины декабря минувшего года.
В Азии число выявляемых случаев остается высоким в Японии и Индонезии, где по-прежнему заражаются по 60 тыс. человек в день. При этом в Индии регистрируют уже менее 10 тыс. случаев в сутки, что в 15 раз меньше, чем в начале месяца.
В Латинской Америке заболеваемость упала до минимума с конца прошлого года. Так, в Аргентине сейчас фиксируют менее 10 тыс. заболевших в день - в четыре раза меньше, чем в начале февраля, а Мексике - свыше 15 тыс., что втрое меньше показателей, фиксировавшихся три недели назад.
Скачок смертности
За неделю от ковида в мире умерли 74 тыс. человек - примерно на 13 тыс. больше, чем за предыдущие семь дней.
Смертность резко выросла в тех странах, где фиксируются новые серьезные вспышки ковида. В частности, в Японии по сравнению с началом февраля смертность выросла в четыре раза, в Индонезии - в восемь, в Турции - почти вдвое.
Больше всего летальных исходов по-прежнему регистрируют в США - там за неделю умерли около 10 тыс. человек (на 2 тыс. меньше, чем за предшествующие семь дней). На втором месте находится Россия, где за тот же период зарегистрировали 5,4 тыс. смертей, на третье опустилась Бразилия (4,7 тыс. летальных исходов).