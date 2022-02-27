Российская и украинская исполнительницы обнялись на сцене театра в Неаполе

РИМ, 27 февраля. /ТАСС/. Украинская сопрано Людмила Монастырская и российская меццо-сопрано Екатерина Губанова, участвующие в постановке оперы "Аида", которая прошла на сцене театра "Сан-Карло" в Неаполе, обнялись на сцене. Как сообщает в воскресенье газета "Репубблика", зрители восприняли это как призыв к миру.

Артисты кланялись после представления оперы "Аида", где Монастырская исполняла заглавную партию, а Губанова - партию Амнерис, дочери фараона. После поклонов женщины взялись за руки для совместного поклона, а потом обнялись под бурные аплодисменты публики и выкрики "мир".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Как указало Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.