В Москве задержали участницу Pussy Riot Марию Алехину

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину возле ее дома в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Алехину задержали трое полицейских в штатском. В настоящее время она находится в ОМВД "Хамовники", - сказал собеседник агентства.

Информацию о задержании Алехиной ТАСС подтвердил ее знакомый Александр Софеев, который поддерживает с ней связь. "Марию задержали прямо во время поездки такси трое мужчин в штатском. <...> Ей вменяют ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"), ей грозит до 15 суток ареста", - сообщил он.