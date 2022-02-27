Владимирский Доброград станет самостоятельным муниципалитетом по решению жителей

ВЛАДИМИР, 27 февраля. /ТАСС/. Входящий в состав Новосельского поселения Доброград Владимирской области, строительство которого ведется на частные инвестиции при активной государственной поддержке с 2012 года, станет самостоятельным муниципалитетом. За это преобразование в воскресенье проголосовали подавляющее большинство жителей поселения, сообщил ТАСС председатель избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев.

"За преобразование Новосельского поселения путем его разделения на Новосельское сельское поселение Ковровского района Владимирской области и городское поселение поселок Доброград Ковровского района проголосовали 91,23% участников", - сообщил Минаев, уточнив, что, по предварительным данным, явка на голосовании составила 56,72%.

Как рассказал ТАСС основатель Askona Life Group и города Доброграда Владимир Седов, строительство Доброграда началось в 2012 году в чистом поле. "Сегодня здесь уже есть полноценная городская среда, современное и доступное жилье - вся инфраструктура для комфортной жизни семей разных поколений. В Доброграде создается новое качество жизни с развитыми социальными сервисами, интересной и хорошо оплачиваемой работой, адаптивной средой - город, каким он должен быть", - сказал Седов.

О Доброграде

В Доброграде на постоянной основе проживают порядка 1 тыс. человек, еще около 1,5-2 тыс. человек находятся там в других статусах, например, в качестве туристов, временно проживающих. В листе ожидания числятся порядка 7 тыс. семей, которые хотели бы жить в Доброграде. Пока они не могут переехать в поселок из-за дефицита жилья.

Ожидается, что объем инвестиций к концу реализации проекта в 2034 году достигнет 73 млрд рублей. На данный момент в проект вложено более 8 млрд рублей. Работу ведут на частные инвестиции при государственной поддержке, в 2019 году Доброград получил статус поселка. В конце октября 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании ОЭЗ "Доброград-1".