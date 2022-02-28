Православные христиане начинают отмечать Масленицу 28 февраля

В это время из пищи уже исключаются мясные продукты, но еще разрешается употреблять сыр, яйца, молоко, почему эта седмица в Церкви и называется "сырной". В народе в эти дни принято печь блины, также устраиваются веселые гулянья и игры.

В то же время в Церкви вся масленичная неделя проходит под знаком воспоминания о Страшном суде - евангельское чтение об этом звучит во всех храмах во время воскресных богослужений в канун начала Сырной седмицы. И каждое богослужение этой недели призвано подготовить верующих к наступающему многодневному посту - читаются соответствующие покаянные молитвы и отрывки из Священного Писания, песнопения тоже носят покаянный характер.

"Почему именно сегодня мы вспоминаем о Суде Божием? А потому что мы стоим накануне Святой Четыредесятницы - Великого поста, и воспоминание о Суде наводит на мысль о том, что ничто не утаится из содеянного нами перед Богом и есть только одна возможность приклонить милость Божию к нам и испросить у него прощение наших грехов, которое обретается через искреннее раскаяние человека перед Богом. А ведь покаяние и составляет сердцевину и подлинный смысл поста - покаяние как искреннее раскаяние перед Господом в своих грехах, как изменение мыслей и чувств своих, как изменение жизни", - сказал патриарх Кирилл в проповеди, посвященной началу последней недели перед Великим постом.

Масленица заканчивается Прощеным воскресеньем, когда принято просить друг у друга прощения за нанесенные обиды и огорчения: в этом году оно наступит 6 марта, а сам Великий пост - 7 марта.

В сохранившихся народных традициях Масленицы ряд этнографов видят также следы дохристианского славянского праздника проводов зимы, приходившегося на вторую половину февраля - первую половину марта и отмечавшегося за семь дней до и столько же после даты солнцестояния. Так, блины, основное угощение в дни празднования Масленицы, в древности символизировали солнце и использовались как ритуальное поминальное блюдо. В этом году в связи с продолжающейся пандемией проведение традиционных праздничных масленичных мероприятий вновь ограничено.