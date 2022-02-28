Фонд Потанина и "Русфонд" заняли лидерство в рейтинге НКО

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Фонд Потанина и "Русфонд" заняли первые места в рейтинге благотворительных некоммерческих организаций по итогам 2020 года, в который всего вошло 820 НКО, сообщили ТАСС в пресс-службе рейтингового агентства RAEX.

Рейтинг составило агентство совместно с Ассоциацией составителей рейтингов. Там пояснили, что главный рейтинг состоит из двух частей: в одну вошли частные и корпоративные НКО, в другую - фандрайзинговые. Отмечается, что оценка НКО проводилась по трем группам показателей: масштаб деятельности, информационная прозрачность, признание достижений обществом и активность в медиапространстве.

"Среди частных и корпоративных фондов лидерство сохранил Фонд Потанина, объем поступлений у него превысил 2,3 млрд рублей. В таблице 2020 года (по итогам 2018 года - прим. ТАСС) этот фонд также был на первой строчке. В топ-5 нового рейтинга еще вошли Фонд Тимченко, НКО "Вклад в будущее", фонд "Искусство, наука и спорт" и БФ "Почет". Из фандрайзинговых фондов первое место у "Русфонда" (тоже сохранил первое место с пилотного рейтинга)", - говорится в сообщении.

Из фандрайзинговых фондов после "Русфонда" идут: "Подари жизнь", "Дом с маяком", "Вера" и фонд Константина Хабенского. Эти организации также стали лидерами рейтинга фондов, оказывающих медицинскую помощь.

По данным агентства, совокупные поступления 820 благотворительных НКО, включенных в текущий рейтинг, по итогам 2020 года оказались почти в два раза больше, чем в рейтинге 2020 года, опубликованном по итогам 2018 года, - 88 млрд рублей, из которых 50 млрд приходятся на корпоративные и частные НКО. Кроме того, количество НКО в рейтинге за 2020 год выросло втрое - с 293 до 820. Отмечается, что в целом прирост поступлений в частные и корпоративные фонды составил 21%, в фандрайзинговые - 14,3%.

Поддержка культуры и искусства

Лидерами рейтинга по итогам 2020 года стал фонд Оксаны Федоровой, в основном рейтинге он занимает 81-е место. Также в пятерку вошли НКО "Артист", "Ты супер!", фонд Олега Митяева и Фонд поддержки анимации. В рейтинги включаются благотворительные НКО, поступления в которые за последний отчетный год превысили пороговый уровень в 5 млн рублей за 2020 год.

Помощь природе, животным и людям

Лидерами рейтинга стал "Совет Гринпис" он занимает шестое место в основном рейтинге. В топ-3 также Всемирный фонд природы и "Второе дыхание". Первое место в категории благотворительных НКО социальной помощи занял фонд "Волонтеры в помощь детям-сиротам", второе - РОО "Милосердие", третье - "Даунсайд ап".