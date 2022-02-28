Синоптики сообщили, что во всех регионах России в ближайшие дни ожидается теплая погода

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Теплая погода ожидается во всех регионах России в ближайшие дни. Самая высокая температура будет в Краснодарском крае, Астраханской области и на Ставрополье, а наиболее заметные аномалии - в Западной Сибири и Красноярском крае, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ничего не меняется в прогнозе температурного режима - на всей территории России температура будет выше нормы. Наиболее высокие температуры днем будут в Краснодарском крае, Астраханской области и на Ставрополье - до 10-12 градусов тепла", - рассказал он.

По словам Вильфанда, наиболее заметные отклонения от климатической нормы прогнозируются на севере Западной Сибири и западе Красноярского края, где температура будет выше нормы на 10-12 градусов. "Например, в Салехарде 1 марта ночью будет минус 10-12 градусов, а днем - минус шесть-семь градусов. Это невероятно теплая погода", - отметил он.