"Алтайэнерго" в 2022 году вложит около 1,5 млрд рублей в развитие энергетики в регионе

БАРНАУЛ, 28 февраля. /ТАСС/. Крупнейшая электросетевая компания Алтайского края "Алтайэнерго" (филиал "Россети Сибирь") вложит в развитие энергетики в регионе в 2022 году 1,5 млрд рублей. Эти деньги направят на ремонт и инвестпроекты, сообщил ТАСС генеральный директор "Россети Сибирь" Павел Акилин.

"В этом году мы вложим в ремонт и модернизацию электросетей Алтайского края 1,5 млрд рублей. Мы планируем модернизировать оборудование на десятке наших подстанций. При этом будут реконструированы важные для растущего пригорода Барнаула центр питания "Санниковская" и транзитная подстанция "Новошипуновская", от которой запитаны жители Чарышского, Краснощековского и Усть-Калманского районов" - сообщил Акилин.

По его словам, на ремонт основного оборудования будет направлено 576 млн рублей, остальные средства пойдут на развитие электросетевого хозяйства.

В компании уточнили, что работы на станции в Санниково, обеспечивающей электричеством жителей пригородных поселков с активной застройкой, начались еще в прошлом году. С их завершением мощность подстанции увеличится с восьми до 20 мегавольт-ампер (МВА), будет заменено основное оборудование. Оборудование модернизируют и на станции "Новошипуновская", которая обеспечивает электричеством более 24 тыс. жителей сразу нескольких районов края. Всего в этом году планируется ввод 27 МВА новых трансформаторных мощностей и 96 км новых линий электропередачи.

"Алтайэнерго" является крупнейшей электросетевой компанией на территории Алтайского края. Филиал осуществляет передачу электрической энергии на территории всего региона. По протяженности сетей Алтайский филиал входит в десятку крупнейших энергокомпаний среди группы компаний "Россети".