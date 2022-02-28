На Курилах вулкан Эбеко выбросил газ и пар на высоту 2,5 км

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Вулканологи в понедельник зафиксировали на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область) парогазовый выброс высотой 2,5 км, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Произошел парогазовый выброс на высоту 2,5 км", - рассказали спасатели.

По информации пресс-службы, шлейф от вулкана распространился в северном направлении. В близлежащем городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запаха сероводорода нет. Звонков от населения не поступало. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Эбеко расположен в северной части острова Парамушир. Высота вулкана - 1 156 м. Вулкан активизировался в середине ноября 2016 года.