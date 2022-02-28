Российский эксперт призвала усилить родительский контроль за детьми в сети

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Специалисты констатируют распространение большого количества ложной информации о происходящем на Украине, многие сообщения нацелены на аудиторию младше 18 лет. В связи с этим директор Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Людмила Куровская напомнила о программах родительского контроля, которые помогут в защите персональных данных детей в интернете, но и призвала взрослых также помнить о правилах цифровой гигиены.

Ранее Лига безопасного интернета выявила порядка 1,2 млн фейков о ситуации на Украине и призывов к митингам, которые распространялись в сети в период с 18 февраля. По данным организации, таргетированная реклама с призывами к участию в незаконных акциях и митингах настроена в TikTok, YouTube, Instagram на детскую и подростковую аудиторию младше 18 лет.

"Интернет не является полностью безопасной средой. Дети, которые пользуются онлайн-сервисами без контроля родителей, могут столкнуться с многочисленными угрозами не только своим персональным данным, но и здоровью. Поэтому для защиты несовершеннолетних в виртуальном пространстве важно использовать родительский контроль - программное обеспечение, которое позволяет родителям отслеживать, как их ребенок пользуется интернетом, и запрещать доступ к небезопасным или "взрослым" сайтам", - заявила Куровская ТАСС.

В последние месяцы в Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде стали поступать обращения родителей с вопросами по обработке информации об их детях. Часть вопросов касалась обработки личной информации детей для заключения договоров на оказание услуг, в том числе образовательных. В этом случае следует помнить: если данные о ребенке необходимы оператору для исполнения договора, то, как правило, не требуется получать отдельное согласие родителя, пояснила Куровская. Если же обработка персональных данных предполагает получение согласия, то родители вправе не давать его или вносить в него изменения.

Эксперт также отметила, что с детьми необходимо говорить об основных правилах цифровой гигиены: о чем можно общаться в сети с друзьями и незнакомцами, как пользоваться антивирусным ПО, какие пароли можно и нельзя использовать. "Так, при общении в соцсетях и мессенджерах даже с хорошими знакомыми и одноклассниками детям следует избегать раскрытия информации о состоянии здоровья, планируемых поездках, новых покупках. Дело не в неблагонадежности друзей, а в том, что онлайн-переписка не всегда защищена. Аккаунт ребенка или его собеседника могут взломать, и злоумышленники получат сведения, которые те смогут применить для совершения преступлений не только в сети, но и в реальном мире", - пояснила Куровская. Также эксперт добавила, что не следует делиться в интернете фотографиями с новыми гаджетами и украшениями, указывать в метках местонахождения адрес квартиры или школы.

Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде начал работу в сентябре 2021 года. Это самостоятельное структурное подразделение федерального государственного унитарного предприятия "Главный радиочастотный центр", подведомственного Роскомнадзору.