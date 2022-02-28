Число эвакуированных в Россию жителей Донбасса превысило 127 тыс.

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Количество жителей ДНР и ЛНР, эвакуированных с 18 февраля в Россию, превысило уже 127 тыс. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в силовых структурах.

"По данным на утро 28 февраля, российскую границу пересекли более 127 тыс. человек, почти 80 тыс. из них имеют гражданство Украины, свыше 47 тыс. - России", - сказал источник.

Он отметил, что большинство из них не обращались за помощью в размещении. На утро понедельника число регионов РФ, принимающих эвакуированных жителей Донбасса, выросло с 19 до 21. "На территории 21 региона России в 252 пунктах временного размещения находятся почти 18,5 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что для доставки жителей ДНР и ЛНР из Ростовской области сформированы 38 поездов общей вместимостью более 16 тыс. мест.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий.