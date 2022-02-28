Россияне не смогли улететь с Мадейры из-за закрытия воздушного пространства

МАДРИД, 28 февраля. /ТАСС/. Группа российских туристов не смогла в воскресенье вернуться из Португалии в РФ после того, как самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", вылетевший за ними, был принудительно развернут в воздухе. Об этом говорится в публикации на странице посольства РФ в Лиссабоне в Facebook .

"В связи с объявленным - без какого-либо предварительного уведомления - 27.02. решением португальских властей закрыть, подобно другим государствам ЕС, свое воздушное пространство для российской гражданской авиации рейс авиакомпании "Уральские авиалинии", вылетевший 27.02 за нашими туристами на острове Мадейра, был принудительно развернут в воздухе, и группа соотечественников не смогла вернуться домой", - отметили в посольстве.

Там добавили, что сотрудники консульского отдела установили с ними контакт, "угрозы жизни и здоровью нет". "Прорабатываем варианты организации их вылета в Москву, - уточнили в диппредставительстве. - Необходимую поддержку, в том числе в подборе вариантов временного размещения, оказывает инициативная группа россиян, постоянно проживающих в этом автономном регионе Португалии".

В то же время в дипмиссии рассказали, что "сайт посольства и его электронная почта, расположенные на домене МИД России mid.ru, стали объектами мощнейшей кибератаки извне, в результате чего работают с перебоями". "Обвиняя Россию и "русских хакеров" во всевозможных компьютерных инцидентах, недоброжелатели на Западе в эти дни на деле демонстрируют свои грязные "методы работы", стараясь отсечь зарубежную общественность от информресурсов посольства, которые транслируют объективные сведения об актуальных событиях", - подчеркнули в диппредставительстве.

Из-за ситуации вокруг Украины власти Португалии в воскресенье решили закрыть воздушное пространство страны для самолетов российских авиакомпаний. Вскоре после этого Европейский союз принял решение о закрытии воздушного пространства сообщества для России.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.