Пушилин заявил, что представители "Единой России" оказывают поддержку жителям в Донбассе

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Россия оказывает гуманитарную помощь жителям Донбасса, активное участие в этом принимают также члены партии "Единая Россия". Об этом заявил в понедельник глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала " Россия-24 ".

"Здесь помогает Россия: регионы РФ и партия "Единая Россия", которые включились активно. Есть представители, которые непосредственно здесь снимают те нужды, запросы гражданского населения <...> и привозят сюда все по списку", - сказал он, отвечая на вопрос об оказании гуманитарной поддержке населению.

Пушилин сообщил, что военные ДНР оказывают максимальную поддержку людям, которые остаются без света, без тепла и без продуктов при взятии территорий под контроль.

"Что касается наиболее сложной ситуации, это все же на освобождаемых территориях. То есть люди практически последние месяцы там выживали, а сейчас с учетом того, что украинская армия заблокировала все возможности жизнедеятельности, разрушает инфраструктуру, <...> они в жутких условиях, нуждаются абсолютно во всем. Люди сидят без света, без тепла, <...> без продуктов питания, поэтому наши военнослужащие оказывают [помощь] им по мере того, как к ним получают доступ", - сказал он.

"Сейчас концентрируемся на том, чтобы оказать максимальную поддержку, чтобы люди просто смогли выжить в этот непростой период, и дальше у нас планы нашими профильными ведомствами выстроены: <...> необходимо в кратчайшие сроки восстановление. Пока речь идет о закрытии теплового контура, там, где дома разрушены не полностью. У кого разрушены дома полностью, мы вывозим на территорию ДНР и дальше по ситуации смотрим, и вывозим также на территорию РФ", - добавил Пушилин.

Кроме того, он сообщил, что на освобождаемых территориях фиксируется дефицит медикаментов, в ДНР недостатка в них нет. Глава республики также уточнил, что после взятия населенного пункта под контроль финансовое обеспечение его жителей становится зоной ответственности профильных ведомств ДНР. По его словам, первое время оборот будет осуществляться и в гривнах, и в рублях.

Говоря о гуманитарной помощи со стороны России, глава республики подчеркнул, что члены партии "Единая Россия" также принимают в этом активное участие, обеспечивая жителей необходимым.