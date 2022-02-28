Новая Зеландия отменит требование о самоизоляции для вакцинированных туристов в марте

СИДНЕЙ, 28 февраля. /ТАСС/. Правительство Новой Зеландии отменит все требования о самоизоляции для вакцинированных путешественников в ночь на 3 марта. Об этом в понедельник сообщил министр ответных мер по COVID-19 Крис Хипкинз.

"Кабинет министров [Новой Зеландии] согласился отменить требования об обязательной самоизоляции для вакцинированных путешественников, въезжающих в страну с 23:59 [13:59 мск] 2 марта 2022 года. Это означает, что все новозеландцы, возвращающиеся домой, и туристы, въезжающие в страну, смогут выйти из самолета и немедленно отправиться домой или в гостиницу, чтобы насладиться всем, что может предложить Новая Зеландия", - указал Хипкинз в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

Министр уточнил, что прибывшие должны будут иметь отрицательный результат теста на COVID-19, сданного не ранее, чем за 72 часа до вылета, и пройти тестирование сразу после прилета, а затем на пятый или шестой день пребывания в стране. "Это гарантирует, что мы по-прежнему сможем следить за любыми новыми случаями заражения и изолировать заболевших по мере необходимости", - сообщил министр, отметив, что действующие санитарные ограничения будут упраздняться так быстро, как это будет возможно.

С 28 февраля страна отменила часть санитарных ограничений в рамках поэтапного открытия границ страны. С понедельника вакцинированные новозеландцы, австралийцы и владельцы новозеландских виз могут въехать на территорию Новой Зеландии без обязательного карантина в специальном центре, если они "получили отрицательный результат теста на COVID-19 перед вылетом, согласны провести семь дней в самоизоляции и дважды проверить себя при помощи экспресс-теста - через сутки после прилета и еще раз спустя пять дней". Следующий этап отмены санитарных ограничений ранее был намечен на 14 марта 2022 года.

К настоящему моменту в стране с населением 5,1 млн человек с начала пандемии зафиксировано 100 821 случай COVID-19, 18 332 пациента уже выздоровели, 56 человек умерли от последствий заражения. Первую дозу вакцины против коронавируса в Новой Зеландии получили более 4 млн жителей, вторую дозу - 3,96 млн человек, бустерную - более 2,3 млн.