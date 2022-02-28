Мурманская область готова принять более 740 эвакуированных жителей из ЛНР и ДНР

МУРМАНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Более 740 эвакуированных жителей из ЛНР и ДНР готовы принять на территории Мурманской области и обеспечить всем необходимым. Об этом в понедельник сообщил губернатор Андрей Чибис.

"У нас готовы 16 пунктов временного размещения для жителей ЛНР и ДНР. На сегодняшний день мы можем разместить более 440 человек, обеспечить их питанием, организовать необходимое обучение, предоставить социальную поддержку. При необходимости подготовим условия еще на 300 человек", - написал Чибис в своем Telegram-канале.

Губернатор также отметил, что жители Заполярья активно собирают гуманитарную помощь для жителей Донбасса. "Открыто уже 32 пункта сбора гуманитарной помощи для жителей ЛНР и ДНР. Северяне помогли собрать более тонны груза", - сказал Чибис.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.