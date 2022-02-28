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В Гонконге с 1 марта начнут регистрировать сотовых абонентов под реальными именами

В Гонконге используется порядка 20,9 млн сим-карт, что почти в три раза превышает численность населения

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Гонконга ужесточают контроль над использованием сим-карт местных телефонных операторов. С 1 марта их владельцев обяжут регистрироваться под настоящими именами по действующим документам, сообщил в понедельник департамент информации местного правительства.

Нововведение призвано способствовать более здоровому развитию рынка телекоммуникационных услуг и противодействовать преступлениям, связанным с телефонным мошенничеством в этом специальном административном районе Китая.

Однако некоторые наблюдатели увязывают этот шаг с введением здесь летом 2020 года закона об обеспечении национальной безопасности.

По оценкам СМИ, в Гонконге используется порядка 20,9 млн сим-карт, что почти в три раза превышает численность местного населения.

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