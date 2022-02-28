В Югре разрешили проведение массовых мероприятий до 50 человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа разрешили проведение массовых мероприятий при условии, что они будут официально организованы органами власти в регионе и с числом участников до 50 человек. Об этом говорится в постановлении губернатора Югры Натальи Комаровой, размещенном в понедельник на сайте правительства региона.

В Югре с 12 октября 2021 года постановлением губернатора ХМАО был установлен запрет на проведение массовых мероприятий регионального, межмуниципального и муниципального характера с числом участников более 50 человек включая организаторов.

"Постановляю: внести в постановление губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10 октября 2021 года <…> изменение, заменив в пункте 1 слова "с числом участников более 50 человек (включая организаторов)" словами "(за исключением официально организованных органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с числом участников до 50 человек (включая организаторов), публичных мероприятий", - говорится в сообщении.

По данным регионального оперативного штаба, за время пандемии в округе заразились коронавирусом 193 тыс. человек, 159 тыс. выздоровели, 2 361 умер.

В регионе зрелищно-развлекательные мероприятия проводятся с ограничениями по заполняемости зрительных залов и спортивных трибун, подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей. Действует режим самоизоляции граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями, введена обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов.