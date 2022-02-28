Власти Чукотки направят одежду школьникам, прибывшим из Донбасса в Рязанскую область

"Сегодня 14 тысяч детей-беженцев с Донбасса пойдут в школы и вузы регионов России. В связи с этим приняли решение поддержать ребят. Поможем собраться в школу детям, которые сейчас живут в пунктах временного размещения Рязанской области. 117 ребятам приобретаем верхнюю одежду, школьную форму и обувь", - написал в Instagram губернатор Чукотки Роман Копин.

ТАСС, 28 февраля. Власти Чукотки приняли решение направить одежду детям, прибывшим с территорий Луганской и Донецкой народных республик в Рязанскую область. 28 февраля в школы региона пошел 151 ребенок из Донбасса, сообщила в понедельник оперативная группа правительства Рязанской области.

Обучение организовано на базе санатория "Колос", а также в пяти образовательных учреждениях области и одном филиале в Рязани, Рязанском и Спасском районах. Все дети обеспечены учебниками и канцтоварами, обеспечен подвоз с помощью автобусов.

"Помощь субъектов РФ тем регионам, которые принимают у себя жителей Донбасса, это свидетельство консолидации и единства нашей страны. Мы очень благодарны руководству Чукотки, а также всем неравнодушным гражданам, которые оказывают гуманитарную помощь, перечисляют средства в благотворительный фонд на оказание помощи людям", - приводятся в сообщении оперативной группы правительства региона слова главы Рязанской области Николая Любимова.

По данным оперативной группы на 28 февраля, в пунктах временного размещения на территории Рязанской области находятся 704 человека из ЛНР и ДНР, из них 346 детей. Госпитализировано 63 человека, в том числе 37 пациентов с COVID-19. Всем нуждающимся выданы сим-карты сотовой связи и карты Сбербанка. По телефонам горячей линии Минтруда региона поступило 47 обращений, связанных с оказанием материальной помощи, трудоустройством, размещением самостоятельно прибывших граждан.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область. Позже еще ряд регионов РФ приняли людей из Донбасса. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.