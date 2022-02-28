Путин и Мишустин поздравили Татьяну Васильеву с юбилеем

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поздравили народную артистку РФ, актрису театра и кино Татьяну Васильеву с юбилеем.

"Вас знают и искренне любят как замечательную, многогранную актрису с большим, неиссякаемым профессиональным потенциалом. Ваши театральные роли, работы в кинематографе неизменно отличаются самобытным творческим почерком, жизненной силой и глубиной", - подчеркнул глава государства в телеграмме, опубликованной в понедельник на сайте Кремля. Президент пожелал актрисе здоровья, благополучия и успехов.

Мишустин также поздравил актрису с юбилеем в телеграмме, опубликованной на сайте правительства. "Вам удается талантливо передавать замысел режиссеров, виртуозно перевоплощаться в героинь разных эпох. Любая ваша роль, комедийная, драматическая, покоряет глубиной и неподдельной искренностью, оставляет яркий след в сердцах людей", - отметил Мишустин, пожелав актрисе успехов и новых премьер.

Глава правительства вспомнил роли актрисы в картинах Александра Прошкина и Елены Николаевой, постановках Петера Штайна, Иосифа Райхельгауза и Нины Чусовой, назвав их настоящей творческой удачей.

Татьяна Васильева (в девичестве - Татьяна Ицыкович) родилась 28 февраля 1947 года в Ленинграде. В 1969 году окончила Школу-студию МХАТ, где училась на курсе Василия Маркова. С 1969 по 1983 год актриса служила в Московском академическом театре сатиры, с 1983 по 1992 год - в Московском академическом театре им. Вл. Маяковского.

В 1992 году Васильева получила звание народной артистки РФ, в 2013 году была удостоена ордена Почета. В 1993 году за работу в фильме "Увидеть Париж и умереть" была награждена премией "Ника" в номинации "Лучшая женская роль" и призом фестиваля "Кинотавр" в аналогичной категории.