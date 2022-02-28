В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский постепенно идет на поправку, ему нужна реабилитация, при этом все анонимные сообщения о средствах его лечения недостоверны. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе думской фракции ЛДПР.

"Мы неоднократно заявляли, что Владимир Жириновский постепенно идет на поправку, но требуется время на реабилитацию. Какие средства лечения применять, решают врачи, мы таких данных не распространяем", - сказали в пресс-службе.

"Все сведения анонимов недостоверны, это просто слухи", - отметили там.

9 февраля в пресс-службе Минздрава сообщили, что Жириновский находится в Центральной клинической больнице в связи с диагностированным у него ковидом. По данным министерства, лидер ЛДПР был госпитализирован 2 февраля. Все это время его состояние оценивается как стабильное, представители ЛДПР неоднократно утверждали, что лидер партии не прекращает работу и идет на поправку.