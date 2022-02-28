Инспекцию Байкала ЮНЕСКО отменили

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Международный союз охраны природы (МСОП) не будут проводить инспекцию озера Байкал на предмет целесообразности его включения в категорию "Природное наследие под угрозой". Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды в понедельник.

"Совместная мониторинговая миссия ЮНЕСКО и МСОП на озере Байкал отменена. Международный эксперт, который уже прибыл в Иркутскую область, покинет территорию региона в ближайшие дни. Но до выезда Сузанна Кари все равно посетит объект Всемирного наследия и обсудит с российской делегацией основные вопросы. Однако эти консультации пройдут вне миссии", - говорится в сообщении.

Миссия ЮНЕСКО и МСОП по оценке негативного воздействия на озеро должна была начаться 28 февраля и продлиться до 5 марта. Результаты мониторинга планировалось представить в июне, на 45-м заседании ЮНЕСКО в Казани. Причины отмены миссии не уточняются.

Байкал - самое глубокое озеро на планете (максимальная глубина составляет 1 642 м), крупнейший природный резервуар пресной воды, содержащий около 20% ее мировых запасов. Байкал и его прибрежные территории отличаются уникальным разнообразием флоры и фауны: там обитают около 2,6 тыс. видов и подвидов водных животных, более половины из которых - эндемики, то есть встречающиеся только в этом водоеме. В озеро впадает более 300 рек, вытекает одна - Ангара. Более 25 лет назад Байкал был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.