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За сутки более 4,7 тыс. жителей Донбасса пересекли границу России

По данным областных властей, в настоящее время в пунктах временного размещения на территории Ростовской области находятся 6,3 тысячи эвакуированных
' Эрик Романенко/ТАСС/Ruptly'

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 февраля. /ТАСС/. Более 4,7 тыс. жителей Донбасса пересекли границу РФ за прошедшие сутки, сообщили журналистам в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

"За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекли более 4 700 граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса", - говорится в сообщении.

По данным областных властей, в настоящее время в пунктах временного размещения на территории региона находятся 6,3 тысячи эвакуированных, примерно половина из них - дети.

Ранее в понедельник источник ТАСС в силовых структурах сообщил, что количество жителей ДНР и ЛНР, эвакуированных с 18 февраля в Россию, превысило 127 тыс. человек.

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Военная операция на Украине
Более 4,9 тыс. эвакуированных жителей Донбасса въехали в Ростовскую область за сутки
Люди перешли границу через пункты пропуска
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