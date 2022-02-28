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Военная операция на Украине
Обновлено 

Число беженцев, прибывших в Польшу с Украины за четыре дня, превысило 280 тыс.

Люди, стремящиеся попасть в Польшу с Украины, ждут в очереди от 15 часов до нескольких суток

ВАРШАВА, 28 февраля. /ТАСС/. Более 280 тыс. беженцев прибыли в Польшу с Украины с начала военной операции. Об этом сообщила в понедельник в Twitter Пограничная охрана республики.

"27 февраля с Украины въехали почти 100 тыс. человек. На 07:00 (09:00 мск) сегодняшнего дня - 28 тыс. С 24 февраля сотрудники погранохраны пропустили через погранпереходы с Украиной более 281 тыс. человек, бегущих из охваченной войной Украины", - указано в сообщении.

Люди, стремящиеся попасть в Польшу с Украины, ждут в очереди от 15 часов до нескольких суток. Многие прибывающие пользуются услугами специальных пунктов приема беженцев, которые организовывают их размещение в разных регионах страны. Остальных встречают родные и близкие. В республике организован сбор материальной помощи для беженцев.

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