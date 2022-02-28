Собянин сообщил о нормализации ситуации с ковидом в Москве

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в Москве более-менее пришла в норму, медицинские службы продолжат работать в плановом режиме, но с готовностью к любым трудностям, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Как дела с ковидом? По городу мы видим, что показатели более-менее вошли в норму. Понятно, что заболевания еще есть, но они уже не такие критичные. <...> Будем в нормальном плановом режиме работать и быть готовыми ко всем трудностям", - сказал Собянин.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за последние сутки на 2 584 против 3 050 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф. В относительном выражении прирост составил 0,1%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 696 744 случая заражения.

Число умерших из-за ковида в столице возросло на 80 против 81 днем ранее, до 41 276. Количество случаев выздоровления в Москве увеличилось на 4 358, до 2 481 921.