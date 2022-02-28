Депутата Саратовской областной думы Николая Бондаренко лишили мандата

САРАТОВ, 28 февраля. /ТАСС/. Дополнительный вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Саратовской областной думы Николая Бондаренко (КПРФ) был рассмотрен на очередном заседании в понедельник. 30 депутатов проголосовали за лишение мандата, трое - против, следует из данных электронного табло.

"Постановление принимается в целом. Постановление вступает в силу с момента его принятия. Это означает, что депутат Бондаренко не обладает статусом депутата областной думы, обязан покинуть заседание", - сказал председатель думы Александр Романов после объявления результатов. Прочие депутаты фракции КПРФ также покинули зал заседания в знак протеста против принятого решения.

Председатель комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах областных депутатов Алексей Антонов в своем выступлении объяснил, что 11 января региональная прокуратура направила в думу письмо о нарушениях Бондаренко. "Комиссией из государственных органов и банка было установлено, что в справках не указаны сведения об отсроченных обязательствах финансового характера", - сказал Антонов. В частности, Бондаренко призывал зрителей своего YouTube-канала вносить поддерживания. При этом, по словам Антонова, депутат не должен получать никаких вознаграждений и подарков, связанных с осуществлением своей депутатской деятельности. По предварительным подсчетам, в 2020 году Бондаренко получил около 3,5 млн рублей, в 2021 году - около 4,5 млн рублей.

В своем ответном слове Николай Бондаренко сказал, что основная часть озвученной суммы - не пожертвования, а отчисления от рекламы. "Это легальный доход, с которого я заплатил налоги. Получения в части отчисления от рекламы, которые YouTube платит всем блогерам. Эти доходы получались мной до августа прошлого года, когда в закон были внесены изменения и за это стали лишать мандата" - сказал Бондаренко.

Николай Бондаренко являлся членом комитета по экономической, инвестиционной политике, предпринимательству и развитию цифровых технологий, членом комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики, членом комитета по социальной политике, заместителем руководителя фракции КПРФ в Саратовской областной думе. Он родился 3 июня 1985 года в Саратове, там же получил высшее образование по специальности "Юриспруденция". В ряды КПРФ, как сообщается на сайте регионального парламента, вступил в 2009 году, являлся первым секретарем Фрунзенского райкома КПРФ. В сентябре 2017 года избран депутатом Саратовской областной думы шестого созыва.