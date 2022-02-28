Экологи сообщили о росте активности микробов на растениях в Москве из-за выхлопов машин

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Российские и европейские экологи выяснили, что выхлопы автомобилей и дорожная пыль повышают активность опасных микробов, обитающих на поверхности листьев растений в Москве. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ) со ссылкой на статью в журнале Plants.

"Мы обнаружили, что у дорог увеличивается количество условно патогенных микроорганизмов, обитающих на поверхности листьев деревьев. Поэтому важно своевременно удалять опавшую листву на таких территориях, чтобы снизить риск возникновения различных инфекций у горожан с ослабленным иммунитетом и использовать средства защиты при уборке", - заявила научный сотрудник РУДН (Москва) Кристина Иващенко, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.

Ищенко и ее коллеги пришли к такому выводу в ходе изучения микрофлоры листьев нескольких десятков российских повислых берез, растущих на территории Москвы и Московской области. Ученых интересовало, как загрязнение воздуха влияет на численность и видовой состав бактерий и их взаимодействие с окружающей средой.

Для получения сведений исследователи отобрали березовые листья с деревьев, удаленных на два, 10, 30 и 50 метров от дороги, и изучили, какие бактерии и загрязняющие вещества присутствовали на их поверхности. Эти данные ученые сравнили между собой, а также с образцами листьев, собранных в экологически чистых регионах города.

Последствия загрязнения

Сравнение показало, что загрязнение воздуха выхлопными газами и дорожной пылью крайне негативно влияло на видовое и функциональное разнообразие микробов, их биологическая активность при этом росла. Первый показатель был на 30% ниже для бактерий, обитающих на листьях березы у дорог по сравнению с микрофлорой растений из более чистых регионов города, тогда как второй был на 37% выше нормы.

В дополнение к этому, ученые зафиксировали рост численности различных патогенных бактерий - их количество на листьях придорожных берез было в среднем на 17% выше этого показателя для других деревьев. Кроме того, в придорожной зоне на листьях берез начинали появляться особо опасные грибки, которые отсутствовали в других регионах города.

Как предполагают исследователи, появление этих грибков и распространение патогенных бактерий было связано с повышенными температурами воздуха в окрестностях дорог, накоплением соединений цинка и ряда других металлов на поверхности листьев, а также с другими факторами окружающей среды, которые не позволяют жить в таких условиях другим микроорганизмам.

По мнению Иващенко и ее коллег, эту особенность микрофлоры придорожных растений необходимо учитывать при сборке опавшей листвы и облагораживании городской территории. Ее также можно использовать для оценки экологической обстановки в городах или за их пределами, считают ученые.