В России в 2021 году около 1,3 млн человек стали донорами крови и ее компонентов

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Около 1,3 млн человек в России стали донорами крови и ее компонентов в 2021 году, это на 1,5% больше, чем в 2020 году и превышает показатели доковидного периода. Об этом в понедельник сообщила начальник управления медицинского обеспечения конверсионных и экстремальных работ и службы крови Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Ольга Эйхлер.

"За 2021 год стали донорами 1,3 млн человек. Что на 1,5% больше, чем в предыдущем 2020 году и превышает показатель доковидного 2019 года. Увеличилось количество практически всех видов донаций: донаций крови, донаций плазмы и донаций такого важного, очень ценного компонента как тромбоцитный концентрат на 11,5%", - сказала она на пресс-конференции в ТАСС.

По ее словам, ситуация с донорством в России сегодня устойчивая, все потребности здравоохранения в компонентах донорской крови обеспечиваются.

По данным ФМБА, более 60% доноров крови в России - это молодежь. "Это люди, желающие сдавать кровь на регулярной, безвозмездной основе. Так появился термин ответственного донорства, который мы очень поддерживаем", - добавила Эйхлер.