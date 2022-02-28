В России в феврале выявили втрое больше случаев заражения коронавирусом, чем в январе

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России в феврале втрое превысило показатель января, однако смертность при этом снизилась почти на 10%, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

С 1 по 28 февраля штаб сообщил о 4 536 959 случаях заражения против 1 361 095 в предыдущем месяце. При этом сейчас число выявляемых случаев сократилось до уровня конца января.

Количество летальных исходов на этом фоне продолжило снижаться: если в январе штаб зарегистрировал 22 489 смерти из-за коронавируса, то в феврале - 20 311 (это минимум с июня 2021 года).

За счет всплеска заболеваемости и уменьшения смертности летальность заболевания резко упала: в прошлом месяце она составила 1,65%, а в этом - 0,45%. Если брать показатель за все время пандемии, то к началу февраля она была равна 2,79%, а в конце - 2,14%.

Количество случаев выздоровления увеличилось в 4,2 раза, до 3 327 371, однако доля вылечившихся по итогам месяца снизилась с 86,4% до 82,8% от общего числа зарегистрированных случаев. При этом минимума она достигала в середине февраля, когда она на протяжении шести дней держалась ниже 80%.