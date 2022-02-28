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Военная операция на Украине
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Роскомнадзор потребовал ограничить доступ к недостоверным материалам в Google Ads

Ведомство также предупредило владельцев российских интернет-ресурсов и рекламных сетей об ответственности за распространение контекстной рекламы, содержащей недостоверную общественно значимую информацию
© Thaspol Sangsee/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Роскомнадзор потребовал от компании Google ограничить доступ к недостоверным материалам в рамках контекстной рекламы Google Ads. Об этом в понедельник сообщается в Facebook службы.

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"На отдельных российских интернет-ресурсах Роскомнадзор выявил факты демонстрации недостоверной общественно значимой информации, размещенной в рамках контекстной рекламы Google Ads. Такие сообщения содержат недостоверные сведения о многочисленных жертвах среди российских военнослужащих, а также гражданского населения Украины в ходе специальной военной операции Вооруженных сил РФ на территории Украины, - говорится в сообщении. - Роскомнадзор направил письмо в адрес Google LLC с требованием незамедлительно ограничить доступ к подобного рода недостоверным материалам в рамках контекстной рекламы Google Ads".

Ведомство также предупредило владельцев российских интернет-ресурсов и рекламных сетей об ответственности за распространение контекстной рекламы, содержащей недостоверную общественно значимую информацию (штраф до 5 млн рублей).

Роскомнадзор на основании требований Генпрокуратуры РФ будет блокировать интернет-ресурсы с подобной информацией. Кроме того, материалы по таким делам будут передаваться в Следственный комитет для привлечения владельцев ресурсов к уголовной ответственности.

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РоссияВоенная операция на Украине
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