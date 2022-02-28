Коллеги и поклонники простились с Олегом Вавиловым

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Церемония прощания с народным артистом РФ Олегом Вавиловым состоялась в Московском академическом театре сатиры. Коллеги вспомнили об актере как о преданном своей профессии одаренном человеке, который отличался красотой и благородством, передает корреспондент ТАСС.

Вавилов умер 22 февраля на 73-м году жизни. Коллеги и поклонники в понедельник несли в театр цветы, чтобы почтить память актера. "Бог дал Олегу все для этой профессии - потрясающий голос, стать, красоту, пластику. При этом через жизнь он пронес совершенно не показную преданность профессии. При нашей вечной беготне это архи-уникально. Он же был ведущим артистом Театра на Малой Бронной, и вот почти 20 лет назад мы долго разговаривали о переходе сюда. Это же не контракты хоккеистов, это только мечты о творчестве. Мне кажется, что он не обманулся. <…> Я очень рад и счастлив, что мне довелось с Олегом поработать во многих качествах - и как режиссер, и как партнер, и как начальник. Никаких театральных аксессуаров существования у него не было. Это удивительная история. Театр, работа и бассейн. Я благодарен тебе, Олежек, за наше содружество, за наш труд, за те минуты партнерства, которые ты мне подарил", - сказал на церемонии народный артист РСФСР, президент театра Александр Ширвиндт.

Народный артист России Юрий Васильев отметил, что Вавилов был удивительным человеком, который прошел огромный театральный путь, сыграв свыше 50 ролей. Самым высоким в его творчестве актер назвал классический репертуар. "Он обладал качеством, которое сейчас, к сожалению, уходит. Он был интеллигентным актером, это был актер-аристократ, он был скромен, мужественен. <…> Мне посчастливилось быть его партнером во многих спектаклях, в одном спектакле я даже был режиссером. Он всегда потрясающе точно исполнял режиссерский рисунок. Это большая потеря для театра, для всех, кто с ним играл", - поделился Васильев.

Народная артистка СССР Вера Васильева вспомнила о Вавилове как о чудесном артисте, который украшал Театр Сатиры. "Я всегда чувствовала его благородное сердце, оно освещало его роли. Судьба подарила ему прекрасные данные, он был очень красивым человеком. Казалось бы, эти качества могли заполонить его, но нет. Он был полон благородства, любви, служения театру. Театр был для него святым местом. Это очень большая потеря, очень печально, что мы не будем играть на сцене вместе, но это никогда не забудется как большое счастье", - сказала актриса.

Художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров отметил уникальный способ взаимодействия Вавилова со зрителем. "Олег Михайлович пронес с собой в искусство имидж аристократического, благородного и толерантного человека. <…> Он мог бы еще очень много сделать для театра. И театр для него", - заключил он.

Присутствующие проводили Вавилова аплодисментами. В понедельник актера похоронят на Троекуровском кладбище.

Об актере

Вавилов родился 8 января 1950 года. Он окончил ГИТИС, мастерскую Марины и Василия Орловых. Актер играл на сцене казанского БДТ имени Качалова, московского ТЮЗа, Театра на Малой Бронной, театра "У Никитских ворот", в театре "Сфера". С 2004 года Вавилов служил в Театре сатиры. Среди спектаклей с его участием - "Лес", "Платонов", "Невидимые миру слезы", "Таланты и поклонники" и другие. Он также принимал участие в съемках сатирической телепередачи "Кабачок "13 стульев".