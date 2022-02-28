{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Около 400 детей из Донбасса пошли в школы Подмосковья

Обучение детей проходит в девяти школах региона
'Эрик Романенко/ТАСС/Ruptly'

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Порядка 400 детей, эвакуированных из ДНР и ЛНР в Московскую область, начали обучение в подмосковных школах. Об этом сообщил в понедельник в ходе совещания с правительством региона и главами городских округов губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Сегодня порядка 400 детей (эвакуированных из Донбасса - прим. ТАСС) пошли в школу", - сказал Воробьев.

Как отметила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина, обучение детей из Донбасса проходит в девяти школах Подмосковья, почти во всех организован подвоз школьников к учебным заведениям.

Каклюгина рассказала, что всего в Московскую область для временного размещения прибыли около 1,3 тыс. человек из ДНР и ЛНР. Среди них около 235 детей дошкольного возраста и порядка 400 детей в возрасте от 7 до 17 лет.

Пандемия COVID-19
В Гонконге число случаев заражения коронавирусом превысило 55 тыс. в день
Это на 70% больше, чем за предыдущий день
Читать полностью