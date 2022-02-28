Минтруд предложил упростить использование маткапитала на образование

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Минтруд России разработал законопроект, упрощающий использование средств материнского капитала на образования ребенка, а также предусматривающий дополнительные механизмы защиты прав граждан при направлении маткапитала на улучшение жилищных условий. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

на что можно и нельзя тратить маткапитал

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"Предлагается разрешить направлять средства на образование ребенка без личного визита в Пенсионный фонд. Так, сегодня родители, решившие оплатить обучение в вузе или дополнительные занятия для ребенка средствами материнского капитала, должны предъявить в ПФР договор об оказании платных образовательных услуг (или его копии) в территориальный орган Пенсионного фонда", - говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что в случае принятия законопроекта образовательная организация сможет самостоятельно передавать данные в ПФР, заключив с Пенсионным фондом соответствующее соглашение. Это позволит родителям направлять средства на оплату договора в режиме онлайн.

В министерстве также напомнили, что основное направление использования материнского капитала - улучшение жилищных условий. На это было направлено 81,3% всех сертификатов на маткапитал. Еще одна инициатива министерства направлена на создание дополнительной защиты прав граждан при использовании средств материнского капитала для погашения займов, взятых микрофинансовых кооперациях.

"Средства материнского капитала можно будет направить на взаимодействие только с теми потребительскими или сельскохозяйственными кооперативами, которые включены Центробанком в перечень надежных коопераций, соответствующих требованиями Банка России. То есть средства материнского капитала по-прежнему можно будет использовать для сделок с кооперативами, но только из утвержденного ЦБ перечня, что позволит защитить граждан от сделок с ненадежными кооперативами-однодневками", - добавили в пресс-службе.