В Воронежской области число безработных за год снизилось почти втрое

ВОРОНЕЖ, 28 февраля. /ТАСС/. Число безработных в Воронежской области сократилось почти втрое с января 2021 года, когда в регионе было зафиксировано 31 тыс. человек без работы. В настоящее время число безработных составляет 11 тыс., сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона

"Рынок труда Воронежской области вернулся к допандемийным значениям [до пандемии коронавируса]. При 11 тыс. официально безработных в регионе есть 20 тыс. вакансий, что соответствует показателям 2019 года", - говорится в сообщении.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области, в регионе в начале пандемии коронавируса в марте 2020 года было зарегистрировано 11 тыс. безработных, в июне 2020 года их число составляло почти 30 тыс., в октябре 2020 года - более 50 тыс. "Также правительство области по моему поручению анализирует возможности трудоустройства эвакуированных из Донбасса. Сейчас идет сбор обратной связи от жителей ЛНР и ДНР, на каких условиях они готовы приступить к работе в нашем регионе. Также ведется диалог с местными предприятиями по спросу на рабочую силу", - цитирует пресс-служба губернатора Воронежской области Александра Гусева.

Ранее пресс-служба правительства Воронежской области сообщала, что в регион с 20 февраля прибыло четыре поезда из Ростовской области, которые доставили на территорию региона 3,3 тыс. эвакуированных жителей Донбасса, из них 1,5 тыс. - дети. В пунктах временного размещения (ПВР) разместили 3,2 тыс. человек, остальные пребывают у родственников и знакомых. В Воронеже ПВР организовали в детских лагерях "Кировец", "Голубой экран", санатории имени Горького, а также в гостинице аэропорта, другие эвакуированные направлены в Новую Усмань, Рамонь, Лиски, Бобров и другие районы региона. Власти региона заявили о готовности принять 7 тыс. жителей Донбасса, для которых создано 65 ПВР.