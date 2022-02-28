Власти Крыма заявили, что в регионе имеется достаточный запас вакцины от коронавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Запас вакцины от коронавируса в Крыму достаточный, в том числе для иммунизации эвакуированных с территории Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в понедельник сообщается в Telegram-канале Минздрава региона.

"Во всех медицинских организациях имеется достаточный запас препаратов для проведения иммунизации населения, в том числе для вакцинации граждан, прибывших с территории ДНР и ЛНР. Остаток вакцины в регионе на сегодня более 200 тыс. доз", - сказал врио министра здравоохранения Крыма Константин Скорупский, его слова приводятся в сообщении.

Уточняется, что в регионе вакцинированы первым компонентом 944 432 человека, вакцинированы полностью - 888 352 человека. Ревакцинированы - 247 008 человек. В возрасте 12-17 лет вакцинировались первым компонентом 996 человек, вторым - 257.

"Несмотря на снижение уровня заболеваемости, количество тяжелых больных COVID-19 остается большим - на данный момент это порядка 300 человек, - написал Скорупский в "Фейсбуке".

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Крыму зарегистрировано 810 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 161 081 положительных на COVID-19. За истекшие сутки госпитализированы 104 пациента, за все время на стационарном лечении находились 55 742 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 950 человек, выздоровевших за весь период - 147 842.

После снижения заболеваемости власти Крыма с 28 февраля отменили систему QR-кодов в торговых центрах и самоизоляцию для пожилых. Также с 11 марта возобновится плановая амбулаторная медицинская помощь, диспансеризация и проведение профосмотров. По-прежнему будет действовать требование о переводе на удаленку до 50% штата государственных и муниципальных учреждений, при заселении в отели и санатории либо посещении некоторых организаций необходимо предъявлять ковид-сертификаты, продолжается обязательная вакцинация работников ряда сфер.