Власти Венгрии проработают вопрос продления виз туристам из России

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Венгрии проработают вопрос продления шенгенских виз находящимся в стране российским туристам. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Ростуризма по итогам телефонного разговора руководителя ведомства Зарины Догузовой с заместителем директора Национального управления по туризму Венгрии Ласло Кеннид.

"Ласло Кеннид сообщил, что в ближайшее время проработает с Министерством иностранных дел Венгрии вопрос продления виз российских туристов", - говорится в сообщении.

В ходе разговора глава Ростуризма попросила венгерскую сторону оказать содействие в продлении проживания российских туристов в Венгрии на приемлемых условиях, пока решается вопрос с вывозными рейсами, а также оказать содействие российским туристам в продлении действия шенгенских виз.

Кеннид заверил, что венгерская сторона предпринимает необходимые усилия для обеспечения комфортного и безопасного пребывания российских туристов в стране. По данным венгерских коллег, проблем с размещением российских туристов не зарегистрировано, но в случае их возникновения будет оказано необходимое содействие, рассказали в Ростуризме.

Там напомнили, что в настоящее время Ростуризм совместно с МИД России, Минтрансом и Росавиацией решают вопрос с организацией возвращения домой российских граждан.