Тургеневский дуб исключили из конкурса "Европейское дерево года" из-за ситуации на Украине

ТАСС, 28 февраля. Тургеневский дуб из усадьбы матери писателя Ивана Тургенева в Спасском-Лутовинове Орловской области исключен из конкурса "Европейское дерево года" из-за ситуации на Украине. Об этом в понедельник сообщила администрация Орла.

"За день до конца голосования Тургеневский дуб исключили из конкурса "Европейское дерево года". Но я говорю большое спасибо всем за голоса! Наша природа все равно самобытнее и могущественнее многих", - приводит пресс-служба слова мэра Орла Юрия Парахина.

Как пояснили в мэрии, информационное сообщение об этом появилось на сайте конкурса в понедельник ближе к вечеру. "Мы присоединяемся к действиям, направленным на международную изоляцию России и немедленно снимаем Тургеневский дуб с голосования", - так организаторы прокомментировали свое решение.

Тургеневский дуб возрастом около 200 лет занял первое место в конкурсе "Лучшее дерево в России - 2021". 30 ноября 2021 года дерево, который посадил писатель Иван Тургенев, упало из-за урагана. Несмотря на полученные повреждения, было решено, что в этом году дуб представит Россию на конкурсе "Европейское дерево года".

Спасское-Лутовиново - усадьба матери Ивана Тургенева Варвары Петровны Лутовиновой. После смерти писателя наследники вывезли из Спасского мебель, а в 1906 году дом сгорел. Спустя 15 лет территорию усадьбы признали государственным заповедником, в 1937 году начались восстановительные работы. Дом с восстановленной обстановкой открыли в сентябре 1976 года, его воспроизвели на основе проекта художника Луки Перепелицы.