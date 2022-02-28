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Тургеневский дуб исключили из конкурса "Европейское дерево года" из-за ситуации на Украине

По информации администрации Орла, такое решение организаторы конкурса приняли за день до конца голосования
© Пресс-служба музея-заповедника И.С. Тургенева "Спасское-Лутовиново"

ТАСС, 28 февраля. Тургеневский дуб из усадьбы матери писателя Ивана Тургенева в Спасском-Лутовинове Орловской области исключен из конкурса "Европейское дерево года" из-за ситуации на Украине. Об этом в понедельник сообщила администрация Орла.

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"За день до конца голосования Тургеневский дуб исключили из конкурса "Европейское дерево года". Но я говорю большое спасибо всем за голоса! Наша природа все равно самобытнее и могущественнее многих", - приводит пресс-служба слова мэра Орла Юрия Парахина.

Как пояснили в мэрии, информационное сообщение об этом появилось на сайте конкурса в понедельник ближе к вечеру. "Мы присоединяемся к действиям, направленным на международную изоляцию России и немедленно снимаем Тургеневский дуб с голосования", - так организаторы прокомментировали свое решение.

Тургеневский дуб возрастом около 200 лет занял первое место в конкурсе "Лучшее дерево в России - 2021". 30 ноября 2021 года дерево, который посадил писатель Иван Тургенев, упало из-за урагана. Несмотря на полученные повреждения, было решено, что в этом году дуб представит Россию на конкурсе "Европейское дерево года".

Спасское-Лутовиново - усадьба матери Ивана Тургенева Варвары Петровны Лутовиновой. После смерти писателя наследники вывезли из Спасского мебель, а в 1906 году дом сгорел. Спустя 15 лет территорию усадьбы признали государственным заповедником, в 1937 году начались восстановительные работы. Дом с восстановленной обстановкой открыли в сентябре 1976 года, его воспроизвели на основе проекта художника Луки Перепелицы.

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