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Военная операция на Украине

Проект ОНФ для помощи сиротам в поступлении в вузы станет приоритетным для детей Донбасса

По словам руководителя исполкома ОНФ Михаила Кузнецова, в организации также намерены уделить особое внимание работе с детьми-инвалидами и детьми, у которых погибли родители

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Проект Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Взлетная полоса", который помогает детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, поступить в высшие и средние учебные заведения, станет приоритетным для детей из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом журналистам сообщил в понедельник руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

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"У нас есть инициатива, которая стартовала в прошлом году, - "Взлетная полоса". Это проект волонтерской помощи детям-сиротам, которые поступают в вузы. В нем большое количество преподавателей по всей стране, которые бесплатно занимаются с ребятами. Мы приняли решение на штабе, что он станет приоритетным для Донбасса - ребятишкам сейчас надо будет в вузы поступать, решается судьба тех, кто учится в 10-11-х классах" - сказал Кузнецов, которого цитирует пресс-служба ОНФ.

"Мы постараемся всем, кто хотел бы в дальнейшем продолжить учиться в России, в этом помочь. И дальше будем их сопровождать.

Также отдельное внимание мы уделим работе с детьми-инвалидами и особенно детям, у которых погибли родители. Таких на Донбассе не одна тысяча человек. Народный фронт сделает все, чтобы помочь пережить трагедию, которая случилась в их жизни", - добавил Кузнецов.

Ранее он сообщал, что в 2022 году проект предлагается реализовать в 22 российских регионах, количество его участников увеличится приблизительно до 1,5 тыс. человек. По словам Кузнецова, из 11-х классов в России ежегодно выпускается 22 тыс. детей-сирот, из них только 1% поступает в вузы.

Теги
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