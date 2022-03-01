В России с 1 марта начинается маркировка табачных стиков и смесей для кальянов без табака

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Цифровая маркировка табачных стиков и смесей для кальянов без табака начинается в России с 1 марта 2022 года. Соответствующее постановление подписал в феврале премьер-министр России Михаил Мишустин.

Введению маркировки предшествовал эксперимент, который завершился 28 февраля. Как сообщил руководитель товарной группы "Табак" оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Андрей Железнов, участники оборота табачных стиков и кальянных смесей без табака полностью готовы к началу маркировки, так как большинство из них участвовало в запуске других категорий никотиносодержащей продукции. "Насыщение рынка маркированной продукцией началось еще в прошлом году на этапе эксперимента, уже сейчас потребители могут убедиться в легальности приобретаемых товаров с помощью "Честного знака", - сказал он.

Как напомнили в ЦРПТ, маркировка стиков и смесей для кальянов без содержания табака вводится по инициативе бизнеса.

Позиция отрасли

В компании JTI уверены, что "Честный знак" поможет бороться с продажами нелегальной продукции. "Табачная индустрия - один из пионеров цифровой маркировки в России и участник первого эксперимента по высокоскоростной печати цифровых кодов в 2018 году. С апреля 2019 года JTI Россия досрочно перешла к выпуску на рынок только маркированных сигарет, а сейчас полностью готова к старту маркировки и прослеживания стиков для устройств нагревания табака. Нам очевиден положительный эффект маркировки в категории традиционных сигарет и мы убеждены, что система прослеживаемости позволит эффективно выявлять продажи и нелегальных инновационных продуктов", - отметил директор по корпоративным отношениям и коммуникациям JTI Россия Сергей Глушков.

Введение маркировки стиков поддерживают и в "Филип Моррис Интернешнл". "Мы приветствуем вступление в силу с 1 марта нормы об обязательной маркировке отдельных видов никотинсодержащей продукции (включая стики с табаком нагреваемым). Внедрение цифровой маркировки на примере традиционных табачных изделий подтверждает потенциал этого современного решения к сокращению доли нелегального рынка, что также востребовано и актуально и для сегмента нагреваемого табака", - сказал директор по связям с ЕАЭС и защите торговых марок аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России Александр Мироненко.

Он также подчеркнул, что компания рассчитывает на включение в систему маркировки безникотиновых жидкостей. "Мы считаем, что со временем безникотиновые жидкости также должны войти в перечень продукции, подлежащей маркировке в рамках эксперимента. Мы последовательно выступаем за то, чтобы эксперимент был распространен также и на эту категорию, и впоследствии данный вид продукции по истечении срока эксперимента также подлежал бы обязательной маркировке", - сказал Мироненко.

В "БАТ" считают, что внедрение маркировки позволит производителям и импортерам получить доступ к движению товаров на российском рынке и обеспечит прозрачность торговых потоков.

"Мы поддерживаем введение обязательной маркировки в сегменте нагреваемого табака. Подобная мера позволит предупредить развитие нелегальной торговли данной продукцией. Также она поможет обеспечить полную прозрачность торговых процессов в этой категории, производители и импортеры смогут получать данные о продажах, в том числе напрямую потребителям", - сказал директор департамента по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям "БАТ" в регионе RUTCAB Олег Барвин.

Маркировка табака последовательно вводится в России для сокращения нелегального оборота, сейчас ей уже подлежат сигареты и альтернативная табачная продукция. Также проводится эксперимент по маркировке электронных сигарет и жидкостей для них. В систему маркировки в обязательном или пилотном режиме уже входит вся никотиносодержащая продукция, представленная на российском рынке.