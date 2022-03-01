В России вступают в силу новые правила показа фильмов в кино

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Новые правила показа фильмов в кинозалах и оказания услуг зрителям начнут действовать в России со вторника. Согласно документу, кинотеатры будут обязаны предупреждать аудиторию о длительности рекламы и трейлеров перед началом сеанса, а также доводить до ее сведения данные о наличии в репертуаре картин с тифлокомментарием и субтитрами.

"Новые правила обяжут кинотеатры предупреждать зрителей о том, сколько минут будет длиться реклама и показ трейлеров перед началом самого фильма. Эта информация будет размещена в зоне кассового обслуживания. Таким образом зрители смогут лучше рассчитать свое время и не опоздать на сеанс", - отметили в правительстве.

Согласно документу, посетители смогут получить на кассе или сайте кинотеатра информацию о технических характеристиках его залов. Также кинотеатры обязаны будут доводить до сведения потребителей данные не только о фильмах текущего репертуара с указанием возрастных ограничений, но и о наличии в репертуаре кинокартин с тифлокомментарием и субтитрами для людей с нарушением слуха или зрения.

Как отметили ТАСС в пресс-службе столичного "Иллюзиона", сотрудники могут предоставить зрителям полную информацию для того, чтобы их нахождение в кинотеатре было комфортным. Необходимые сведения, которые требует документ, размещены в зоне кассового обслуживания. Отдельно работники могут рассказать о наличии в репертуаре фильмов, содержащих тифлокомментарий, и проинформировать о фильмах из текущего расписания, показ которых осуществляется с субтитрами.

Пресс-служба "Каро" подчеркнула, что в сети давно предупреждают гостей о том, что перед фильмом будет демонстрироваться рекламный блок. "Об этом мы пишем и на странице покупки билета на сайте, и в киосках, и на самом билете. Мы готовы ответить на любой вопрос гостя о технических характеристиках кинозалов - информацию можно будет получить, обратившись к администратору", - заключили в сети.

Кроме того, кинотеатры наделяются дополнительными полномочиями, в том числе правом устанавливать запрет на пронос в кинозал лазерных указок, пиротехники и резко пахнущих веществ. Прежний документ был принят более 25 лет назад, новые правила будут действовать до 1 марта 2028 года.