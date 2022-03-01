Мавзолей Ленина открывается для посетителей 1 марта

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Мавзолей Ленина во вторник открывается для посетителей. Весь февраль он был закрыт для проведения профилактических работ.

"Мавзолей Ленина открывается для посетителей, как и планировалось, 1 марта", - сообщили ТАСС в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО).

Профилактические работы проводятся в Мавзолее регулярно, примерно раз в два года. В предыдущий раз они осуществлялись весной 2020 года.

Посетить Мавзолей Ленина можно бесплатно каждый день, кроме понедельников и пятниц, с 10:00 до 13:00.

Владимир Ленин скончался 21 января 1924 года, через несколько месяцев после его смерти возле Кремлевской стены появился Мавзолей, в котором и находится забальзамированное тело вождя пролетариата. Первые две усыпальницы были деревянные, к строительству каменной приступили в 1929 году. Внутри Траурного зала на небольшом постаменте стоит саркофаг. На вожде черный костюм, к которому приколот значок члена ЦИК СССР. На время Великой Отечественной войны тело Ленина вывозилось в Тюмень, где хранилось до апреля 1945 года.