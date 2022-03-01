Зима в Иркутской области была теплее нормы на 1-15 градусов

ИРКУТСК, 1 марта. /ТАСС/. Минувшая зима была аномально теплой в Иркутской области, синоптики регистрировали температуры выше климатической нормы на 1-15 градусов. Об этом во вторник сообщила журналистам начальник отдела метеорологических прогнозов Иркутского гидрометцентра Анна Бабанова.

"В первой декаде декабря на территории области удерживалась аномально теплая погода - средняя температура воздуха была на 6-10 и местами на 11-15 градусов выше среднемноголетних значений, повсеместно отмечались оттепели. Такое явление достаточно редкое. В январе <…> среднемесячная температура воздуха оказалась на 2-6 градусов выше климатической нормы. <…> Февраль в целом был [с температурами] на 1-4 градусов выше нормы", - сказала Бабанова.

Ожидается, что март также будет теплее обычного - на 1-2 градуса, а 8 марта прогнозируется резкое потепление до плюс 8-9 градусов.

В связи с теплой зимой толщина льда на водоемах региона меньше нормы: на озере Байкал - на 15-29 см, на реках - на 6-30 см.