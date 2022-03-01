В России выявили менее 100 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки впервые за месяц

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 97 333, до 16 495 369, сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Впервые с 28 января выявлено менее 100 тысяч случаев за сутки по стране. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,59%.

В стране за сутки госпитализировали 12 753 человека, что на 99,8% выше показателя предыдущего дня.

Число госпитализаций снизилось в 7 регионах, увеличилось - в 78, следует из данных штаба. Днем ранее количество госпитализаций составило 6 382.

Число вылечившихся

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 172 813 против 116 742 днем ранее. Всего зарегистрировали 13 748 465 случаев выздоровления, сообщили в оперативном штабе.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, выросла до уровня 83,3% от общего числа заразившихся.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 2 394 458.

Число летальных исходов

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 786, до 352 446, сообщилив оперштабе.

Днем ранее было зарегистрировано 733 летальных исхода.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,14%, следует из данных штаба.