Москалькова: надо определить статус переселенцев из Донбасса, чтобы они могли работать

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Необходимо определить статус эвакуированных с территории Донбасса людей и предоставить им соответствующие документы, чтобы они могли устраиваться на работу в России. Об этом заявила во вторник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По ее словам, сегодня на территории России 117 тыс. эвакуированных из Донецка и Луганска.

"Нам нужно подумать об их социальном статусе. В разных регионах он по-разному решается. Например, в Подмосковье рассматривается вопрос о временном убежище. Нужно посмотреть, чтобы эти люди могли устроиться на работу, у них должны быть какие-то документы на руках, они многие хотят работать, мы можем им предоставить работу", - сказала Москалькова на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Власти Донецкой и Луганской народных республик 18 февраля объявили об организованном выезде жителей на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента РФ Владимира Путина прибывающим выплачивают по 10 тыс. рублей.