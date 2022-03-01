ВШЭ запустила процедуру приема российских студентов из зарубежных университетов

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) запустил процедуру приема российских студентов из иностранных вузов, сообщила пресс-служба ВШЭ во вторник.

"ВШЭ открывает возможность перевода в университет российских студентов, которые обучаются за рубежом и оказались в затруднительном положении. Для этого необходимо подать заявку на перевод через единое окно [на сайте вуза]. <...> К обязательным документам для перевода относятся сканы паспорта, документа о предыдущем образовании и транскрипта (справки об успеваемости) из зарубежного университета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вуз рассмотрит каждое заявление и поможет определиться с выбором подходящей программы обучения, пройти аттестационные испытания или собеседования в онлайн-формате.

Для консультации по вопросам перевода можно обратиться на почту: studcentre@hse.ru.

Ранее в Минобрнауки заявляли, что отчисленные из зарубежных вузов российские студенты смогут продолжить обучение в ведущих университетах РФ.