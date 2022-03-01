Гергиева отстранили от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра

БЕРЛИН, 1 марта. /ТАСС/. Всемирно известный российский дирижер Валерий Гергиев отстранен от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра (МФО). Такое решение принял во вторник обер-бургомистр (мэр) Мюнхена Дитер Райтер.

"Мюнхен расстается с Валерием Гергиевым. С этого момента больше не будет концертов МФО под его руководством", - говорится в заявлении главы города. Райтер сказал, что ранее потребовал от дирижера "ясно и недвусмысленно дистанцироваться" от операции России на Украине, однако Гергиев, по его словам, так и не сделал этого.

"Я надеялся, что он пересмотрит свою очень положительную оценку российского правителя [президента РФ Владимира Путина]. Он не сделал этого. В нынешней ситуации, однако, ясный сигнал оркестру, общественности и городу был бы необходим для дальнейшего сотрудничества", - утверждал градоначальник. "После того, как этого не последовало, остается только немедленное расставание. Все остальные вопросы мы проясним как можно скорее", - отметил Райтер.

Гергиев занимал должность главного дирижера МФО с 2015 года. Контракт с ним был рассчитан до 2025 года.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

В Германии сейчас идет волна разрывов связей с российскими учреждениями и фирмами на фоне событий на Украине. Накануне стало известно, что один из ресторанов в ФРГ решил прекратить обслуживание посетителей с российскими паспортами. Пользователи соцсетей сообщают о случаях агрессии против россиян.