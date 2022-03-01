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Детские сады Екатеринбурга получили сообщения о минировании

Всего в городе находятся 345 детских садов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Сообщения о минировании получили во вторник детские сады Екатеринбурга. Ведется осмотр помещений и территорий, сообщили в департаменте образования администрации города.

"Департамент образования Екатеринбурга подтверждает массовую рассылку сообщений о минировании по детским садам. В настоящее время оповещены все спецслужбы. Также осмотр помещений и территорий ведется силами сотрудников детских садов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы департамента, в городе 345 детских садов. "[Сообщения о минировании получили] очень многие", - сказали ТАСС в департаменте, не уточнив количества.

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